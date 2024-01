LA RIVIERE Saint-Chély-d’Apcher, mardi 30 janvier 2024.

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-01-30

Le débat qui suivra la séance sera animé par Alexandre Burtin, membre de la compagnie des guides pêche, Pierre-Etienne Viguier, technicien rivière sur le Lot lozérien et ses affluents, et Bertrand Goguillon, chargé de mission Patrimoine naturel au PNR d’Aubrac.

Description de l’événement: Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Tout public

EUR.

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



