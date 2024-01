LA FERME DES BERTRAND Saint-Chély-d’Apcher, jeudi 18 janvier 2024.

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Début : 2024-01-18 20:30:00

fin : 2024-01-18

Le débat qui suivra la séance sera animé par la Chambre d’Agriculture de la Lozère sur les thématiques de la transmission et de l’installation d’agriculteurs.

Cinquante ans de la vie d’une exploitation agricole de Haute…

Cinquante ans de la vie d’une exploitation agricole de Haute-Savoie filmée sur trois générations et racontée par le réalisateur Gilles Perret, leur voisin. A travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile

des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale : une histoire à la fois intime,

sociale et économique de notre monde paysan.

Le film fait partie du programme du festival Téléréma qui donne les places à 4€ ! N’hésitez plus à venir voir ce film en avant-première nationale.

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



