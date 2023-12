UNE PEAU PLUS LOIN – LA FAROUCHE CIE Saint-Chély-d’Apcher, 3 décembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Victor regarde le vide du haut de la terrasse du collège, tandis que sous le quartier pollué et bétonné, la Terre a besoin de

lui. Comment l’un et l’autre vont-ils se sauver la peau ?

Comment la jeunesse et la terre deviennent-ils solidaires pour ….

Victor stares out over the void from the school terrace, while underneath the polluted, concrete neighborhood, the Earth needs him

needs him. How will they save each other?

How can youth and the earth join forces to …

Víctor contempla el vacío desde lo alto de la terraza de la escuela, mientras bajo el barrio contaminado y hormigonado, la Tierra le necesita

le necesita. ¿Cómo se salvarán mutuamente?

¿Cómo pueden los jóvenes y la Tierra trabajar juntos para salvar …

Victor blickt von der Terrasse des Colleges ins Leere, während unter dem verschmutzten und betonierten Viertel die Erde

ihn. Wie werden sich die beiden gegenseitig retten?

Wie werden die Jugend und die Erde solidarisch, um …

