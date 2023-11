MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS Saint-Chély-d’Apcher, 16 décembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Retrouvez le marché de Noël de Saint-Chély-d’Apcher avec ses artisans, créateurs, producteurs, commerçants et ses animations.

Samedi 16 décembre :

– à partir de 17h : Illumination à la bougie du marché de noël et concert de gospel avec la troupe « Am….

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Join us for the Saint-Chély-d’Apcher Christmas market, with its craftsmen, designers, producers, shopkeepers and entertainment.

Saturday December 16th :

– from 5pm: Candlelight illumination of the Christmas market and gospel concert with the « Am…

El mercado de Navidad de Saint-Chély-d’Apcher, con sus artesanos, diseñadores, productores, comerciantes y animaciones.

Sábado 16 de diciembre :

– a partir de las 17:00 h: Mercado de Navidad a la luz de las velas y concierto gospel de los « Am…

Finden Sie den Weihnachtsmarkt von Saint-Chély-d’Apcher mit seinen Kunsthandwerkern, Designern, Produzenten, Händlern und seinen Animationen.

Samstag, den 16. Dezember :

– ab 17 Uhr: Kerzenbeleuchtung des Weihnachtsmarkts und Gospelkonzert mit der Truppe « Am…

