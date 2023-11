CORSA OCCITANA Saint-Chély-d’Apcher, 3 décembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Courses chronométrées et randonnée à Chambareilles.

Organisé par la classe d’occitan du Lycée Théophile Roussel pour financer leur voyage scolaire.

Course 1 : 4.9 km; course 2 : 8.6 km; randonnée : 7.3 km.

Pour les 2 courses le certificat médical est….

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Timed races and hike in Chambareilles.

Organized by the Occitan class of the Lycée Théophile Roussel to finance their school trip.

Race 1: 4.9 km; race 2: 8.6 km; hike: 7.3 km.

A medical certificate is required for both…

Carreras cronometradas y senderismo en Chambareilles.

Organizadas por la clase de occitano del Liceo Théophile Roussel para recaudar fondos para su viaje escolar.

Carrera 1: 4,9 km; carrera 2: 8,6 km; caminata: 7,3 km.

Se requiere un certificado médico para ambas carreras.

Rennen mit Zeitmessung und Wanderung in Chambareilles.

Organisiert von der Okzitanischklasse des Lycée Théophile Roussel, um ihre Klassenfahrt zu finanzieren.

Lauf 1: 4,9 km; Lauf 2: 8,6 km; Wanderung: 7,3 km.

Für beide Läufe ist ein ärztliches…

