BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Saint-Chély-d’Apcher, 23 novembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Braderie de Noël du Secours Populaire Français :

Jouets, jeux, livres (enfants et adultes), vêtements neufs (enfants et adultes)….

2023-11-23 fin : 2023-11-23 12:30:00. EUR.

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Secours Populaire Français Christmas flea market:

Toys, games, books (children and adults), new clothes (children and adults)…

Mercadillo de Navidad del Secours Populaire Français:

Juguetes, juegos, libros (niños y adultos), ropa nueva (niños y adultos)…

Weihnachtsausverkauf der Secours Populaire Français :

Spielzeug, Spiele, Bücher (Kinder und Erwachsene), neue Kleidung (Kinder und Erwachsene) …

Mise à jour le 2023-11-14 par 48 – OT Margeride en Gevaudan