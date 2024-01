TRINIDAD – CIE LA PIERRE Saint-Chély-d’Apcher, vendredi 22 mars 2024.

TRINIDAD – CIE LA PIERRE Saint-Chély-d'Apcher

2024-03-22 20:30:00

Il est urgent de rigoler de tout et de s’aimer beaucoup. Alors bienvenue au seule en scène de Trinidad. Enfin seule, pas tout à fait pour nous parler de nous, Trinidad invite toutes les femmes qui l’ont aidée à se construire, pour le meilleur et pour le rire. De Barbie à Barbara, en passant par sa mère, Françoise Dorléac et Wonder woman…

Après le succès de «Et pendant ce temps Simone veille» ; Trinidad, la comédienne et metteuse en scène connue pour ses joyeuses chroniques radio, du fou du Roi chez Stéphane Bern à Brigitte Lahaie sur Sud Radio, raconte, chante, danse et bouscule joyeusement les prêts-à-penser d’hier et d’aujourd’hui, en toute liberté.

Ne soyez pas surpris si, après le spectacle, une énergie souriante vous accompagne jusqu’à chez vous, de celle qui pousse chacun à s’aimer encore et… en corps. Pensez à réserver vos places à l’avance, elles partent très vite !

Saint-Chély-d'Apcher 48200 Lozère Occitanie



