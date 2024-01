MUSIQUE FOLK CELTIQUE – EANAIR Saint-Chély-d’Apcher, vendredi 1 mars 2024.

MUSIQUE FOLK CELTIQUE – EANAIR Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

Eanáir est un quartet originaire de Montpellier qui rend hommage au répertoire d’Irlande, d’Ecosse, de l’Ile de Man et de

Bretagne. Ils reprennent des grands standards du style et des découvertes, en leur portant un regard toujours neuf et Cr…

chant, tout est là pour vous faire voyager dans le monde

celtique. Que vous soyez amateur ou néophyte, vous serez

envoutés par leurs mélodies ensorcelantes, car elles appellent à danser et à s’évader dans la tradition du Céilí (bal de danses traditionnelles) pour le temps d’une soirée.

Le concert sera ouvert par les élèves en CM2 à l’école Ste Marie de St Chely car ils auront passé une semaine de résidence d’Education Artistique et Culturelle avec deux des artistes du groupe. Le Ciné-Théâtre offrira un verre pour conclure la soirée.

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr



L’événement MUSIQUE FOLK CELTIQUE – EANAIR Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2024-01-22 par 48 OT Margeride en Gevaudan