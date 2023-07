Les quartiers d’été de la MJC Saint-Chamond St.-Chamond, 19 juillet 2023, St.-Chamond.

Il fait beau (enfin presque), il fait chaud (un peu trop), et t’as envie de sortir mais tu sais pas quoi faire ?

> A la MJC on a prévu plein d’activités pour les 2 dernières semaines de juillet, dans tout Saint-Chamond, et tout est g-r-a-t-u-i-t !!

> Jette un œil à notre programme !

Saint-Chamond Saint-Chamond St.-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477317115

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T21:00:00+02:00

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:00:00+02:00

MJC de Saint-Chamond