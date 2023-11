Grosse Chaleur SALLE ARISTIDE BRIAND, 8 mars 2024, SAINT CHAMOND.

Grosse Chaleur SALLE ARISTIDE BRIAND. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-08 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

ARTZALA PRODUCTION / MONSIEUR THEATRE (L-2022-011753) Présente : Ce spectacle . Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur ça va être dur de le garder frais… En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle- soeur en cadeau bonus. N° téléphone accès PMR : 03 81 94 16 62 Morgan Laquerre, Anthony Marty, Arnaud Cermolacce, Danièle Gilbert, Florence Fakhimi, Virginie Molina Morgan Laquerre, Anthony Marty, Arnaud Cermolacce, Florence Fakhimi, Virginie Molina

SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND avenue Antoine Pinay Loire

