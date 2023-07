Marché Gourmand Saint-Chamassy, 16 juillet 2023, Saint-Chamassy.

Saint-Chamassy,Dordogne

Producteurs locaux, bal trad avec le trio Peuch DELTHEIL. Buvette sur place. Organisé par le comité des fêtes.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Local producers, trad dance with the Peuch DELTHEIL trio. Refreshments on site. Organized by the Comité des fêtes

Productores locales, baile tradicional con el trío Peuch DELTHEIL. Bar de refrescos in situ. Organizado por el Comité des fêtes

Lokale Produzenten, Trad-Ball mit dem Trio Peuch DELTHEIL. Getränke vor Ort. Organisiert vom Festkomitee

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère