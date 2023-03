45ème Exposition Minéraux et Fossiles Salle Mimi Bonifay Saint-Chamas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

45ème Salon Minéraux et Fossiles à Saint Chamas en 2023 Au Gymnase Mimi Bonifay (Port de pêche) Ouverture :

le vendredi 09 juin de 14h à19h Le samedi 10 juin de 10h à 19h Et le dimanche 11 juin 2023 de 10h à 18h A cette occasion vous pourrez admirez pour la première fois dans le monde toute une famille (père, mère, enfants, bébé) de squelettes de tyrannosaures (taille réelle). Les exposants vous accueilleront avec plaisir. Vous y trouverez des minéraux venus de France et du monde entier. Vous pourrez contempler et acquérir des ammonites, des poissons… fossilisés.

le vendredi 09 juin de 14h à19h Le samedi 10 juin de 10h à 19h Et le dimanche 11 juin 2023 de 10h à 18h A cette occasion vous pourrez admirez pour la première fois dans le monde toute une famille (père, mère, enfants, bébé) de **squelettes de tyrannosaures** (taille réelle). Les exposants vous accueilleront avec plaisir. Vous y trouverez des minéraux venus de France et du monde entier. Vous pourrez contempler et acquérir des ammonites, des poissons… fossilisés. A bientôt.

