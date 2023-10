THEATRE COMEDIE « LE DINER DE CONS » Saint-Chamas, 13 janvier 2024, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir ce « Diner de cons » avec la compagnie Pélousse Paradise, où l’improvisation et l’actualité s’entremêlent pour vous offrir une expérience théâtrale unique et mémorable..

2024-01-13 20:30:00

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover this « Diner de cons » with the Pélousse Paradise company, where improvisation and current affairs intertwine to offer you a unique and memorable theatrical experience.

Venga a descubrir este « Diner de cons » con la compañía Pélousse Paradise, donde la improvisación y la actualidad se entremezclan para ofrecerle una experiencia teatral única y memorable.

Erleben Sie dieses « Diner de cons » mit der Theatergruppe Pélousse Paradise, in dem Improvisation und Aktualität miteinander verschmelzen, um Ihnen ein einzigartiges und unvergessliches Theatererlebnis zu bieten.

