CONCERT « SHOWTIME 80’S » Saint-Chamas, 8 décembre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Revivez la folie des années 80, divertissez vous et faites une bonne action en même temps… Tous les profits de cette soirée seront reversés au Téléthon… Venez nombreux !.

2023-12-08 20:30:00

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Relive the madness of the 80s, have fun and do a good deed at the same time… All profits from the evening will be donated to the Telethon… Come one, come all!

Revive la locura de los 80, diviértete y haz una buena obra al mismo tiempo… Todos los beneficios de esta velada se donarán al Telemaratón… Venid todos

Erleben Sie den Wahnsinn der 80er Jahre, amüsieren Sie sich und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes… Alle Gewinne dieses Abends werden an den Telethon gespendet… Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Saint Chamas