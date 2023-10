CONCERT « GOSPEL TO GO » Saint-Chamas, 25 novembre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Surfant entre chants traditionnels revisités et œuvres contemporaines, Massilia Sounds Gospel fait naitre de cette union l’émotion, celle des voix qui vibrent ensemble, transcendées par quatre musiciens virtuoses et qui forment un chœur envoutant !.

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Surfing between revisited traditional songs and contemporary works, Massilia Sounds Gospel brings out the emotion of voices vibrating together, transcended by four virtuoso musicians and forming a spellbinding choir!

Combinando canciones tradicionales revisitadas con obras contemporáneas, Massilia Sounds Gospel pone de manifiesto la emoción de unas voces que vibran juntas, trascendidas por cuatro virtuosos músicos, ¡para formar un coro hechizante!

Massilia Sounds Gospel verbindet traditionelle Lieder mit zeitgenössischen Werken und lässt aus dieser Verbindung Emotionen entstehen: Stimmen, die gemeinsam vibrieren, transzendiert von vier virtuosen Musikern, die einen bezaubernden Chor bilden!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Saint Chamas