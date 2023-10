ONE MAN SHOW YVES PUJOL « UNE AFFAIRE DE FAMILLE » Saint-Chamas, 11 novembre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

« Yves Pujol ne viendra pas ce soir », c’est la première phrase du spectacle. Par contre la famille de Pujol est présente et débarque sur scène au complet… Une famille très proche… trop proche ?.

2023-11-11 20:30:00

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



« Yves Pujol is not coming tonight » is the first sentence of the show. However, Pujol’s family is present and comes on stage in full… A very close family… too close?

« Yves Pujol no viene esta noche » es la primera frase del espectáculo. Sin embargo, toda la familia de Pujol estaba presente y subió al escenario… Una familia muy unida… ¿demasiado unida?

« Yves Pujol wird heute Abend nicht kommen », lautet der erste Satz der Show. Pujols Familie hingegen ist anwesend und kommt vollzählig auf die Bühne… Eine sehr enge Familie… zu eng?

