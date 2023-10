CONCERT « HOMMAGE A FRANCIS CABREL » Saint-Chamas, 21 octobre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Les musiciens du groupe « D’une Ombre à l’Autre », empruntent le répertoire de Francis Cabrel, non pour chercher à l’imiter, mais pour interpréter ses chansons les plus connues, comme les plus secrètes..

The musicians of « D’une Ombre à l’Autre » borrow the repertoire of Francis Cabrel, not to imitate him, but to interpret his most famous songs, as well as his most secret.

Los músicos de « D’une Ombre à l’Autre » toman prestado del repertorio de Francis Cabrel, no para imitarle, sino para interpretar sus canciones más conocidas, así como las más secretas.

Die Musiker der Gruppe « D’une Ombre à l’Autre » leihen sich das Repertoire von Francis Cabrel aus, nicht um zu versuchen, ihn zu imitieren, sondern um seine bekanntesten und geheimsten Lieder zu interpretieren.

