Music-Hall burlesque « Les Mangeurs de lapin » SALLE MUNICIPALE Saint-Chamas Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Chamas

Music-Hall burlesque « Les Mangeurs de lapin » SALLE MUNICIPALE, 14 mai 2023, Saint-Chamas. Music-hall burlesque « Opus 2 » avec le groupe « Les mangeurs de lapins ».

2023-05-14 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-14 . .

SALLE MUNICIPALE

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Music-hall burlesque « Opus 2 » with the group « Les mangeurs de lapins Sala de música burlesca « Opus 2 » con el grupo « Les mangeurs de lapins » (Comedores de conejos) Music-hall burlesque « Opus 2 » mit der Gruppe « Les mangeurs de lapins » (Die Hasenfresser) Mise à jour le 2023-02-02 par Office de Tourisme de Saint Chamas

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Chamas Autres Lieu SALLE MUNICIPALE Adresse SALLE MUNICIPALE Ville Saint-Chamas Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville SALLE MUNICIPALE Saint-Chamas

SALLE MUNICIPALE Saint-Chamas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamas/

Music-Hall burlesque « Les Mangeurs de lapin » SALLE MUNICIPALE 2023-05-14 was last modified: by Music-Hall burlesque « Les Mangeurs de lapin » SALLE MUNICIPALE SALLE MUNICIPALE 14 mai 2023 Salle municipale Saint-Chamas

Saint-Chamas Bouches-du-Rhône