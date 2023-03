Brocante et Vide-grenier à Saint-Chamant Saint-Chamant Catégorie d’Évènement: Saint-Chamant

2023-04-09 00:00:00 00:00:00 – 2023-04-09 17:00:00 17:00:00

Samedi 16 :

19:00 repas, paëlla (sur réservation) accompagné par un concert Fiesta’80

Dimanche 17 :

7:00 brocante, vide-greniers et marché artisanal

9:00 départ des randonnée pédestre et course « Les pieds de vigne »

15:00 thé dansant animé par Matéo Thers (5€)

15:30 chasse aux oeufs

16:00 défilé de vélos fleuris

22:30 bal disco avec les DJ Fred & Manu

Lundi 18 :

16:00 défilé de chars fleuris et bataille de confettis, le tout accompagné de la banda « L’avenir de Donzenac » Comme chaque année, le comité des fêtes organise la fête de Saint-Chamant, qui battra son plein durant 3 jours.

