Il fait sa demande en mariage en créant NFT une première mondiale International, 17 octobre 2021 23:00, Saint-Chaffrey. 17 – 24 octobre Sur place https://opensea.io/collection/florentboisard, https://youtube.com/shorts/ZnOl4_8V-eA?feature=share, art2courbe06@yahoo.com, https://www.instagram.com/florentboisard/ L’artiste Florent BOISARD qui avait créé une collection NFT de bouteilles numériques incluant les visuels de ses tableaux a eu l’idée d’en créer une spécialement pour sa demande en mariage Il fait sa demande en mariage en créant NFT une première mondiale Une manière hors du commun de faire sa demande en mariage !

L’artiste Florent BOISARD vient de faire sa demande avec un NFT.

Du jamais vu sur la blockchain!

Ce NFT exceptionnel est en vente sur open Sea. L’acquéreur qui remportera la première mise aux enchères de ce NFT sera invité au mariage… https://opensea.io/collection/florentboisard Contact : art2courbe06@yahoo.com International International 05330 Saint-Chaffrey Hautes-Alpes dimanche 17 octobre – 23h00 à 21h00

