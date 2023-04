Café Mortel, contes et échanges autour de la mort Saint-Cernin Les Pechs du Vers Les Pechs du Vers Catégories d’Évènement: Les Pechs du Vers

Lot Les Pechs du Vers . Rendez-vous dans le café associatif le Bavardou à St-Cernin, l’animation sera suivie d’un repas partagé tiré du sac. Rencontre proposée par le service culture de la communauté de communes du Causse de Labastide Murat, en association avec le café associatif le Bavardou. Café Mortel par Noémie Robert de l’Empreinte de l’être, célébrante funéraire et conteuse.

Inspirés du travail de Bernard Crettaz, ethnologue et sociologue suisse, les cafés mortels permettent d’échanger de façon libre et sans tabou sur le thème universel de la mort, du deuil, du rituel funéraire. Formée en Suisse comme officiante de funérailles laïques, Noémie Robert est impliquée dans le mouvement des coopératives funéraires. Depuis quelques années, elle questionne la place de la mort dans l’espace public et parcourt la France pour animer les cafés mortels. A ceux-ci, elle ajoute toujours son ingrédient favori : quelques contes pour ouvrir et clôturer ce temps convivial où des histoires humaines sont partagées. ©Noémie Robert

