Saint Cernin en fête

Saint Cernin en fête, 23 juillet 2022, . Saint Cernin en fête

2022-07-23 – 2022-07-23 A 19h30 repas champêtre avec au menu soupe haricots-couenne à l’ancienne, saumon bellevue, jambon braisé sauce au poivre et délice niçois, fromage, profiteroles au chocolat, apéritif, vin et café compris.



Adulte 20€, enfants moins de 12 ans 12€.

EN ATTENTE DU REPAS DÉFINITIF. A 19h30 repas champêtre avec au menu soupe haricots-couenne à l’ancienne, saumon bellevue, jambon braisé sauce au poivre et délice niçois, fromage, profiteroles au chocolat, apéritif, vin et café compris.



Adulte 20€, enfants moins de 12 ans 12€.

EN ATTENTE DU REPAS DÉFINITIF. A 19h30 repas champêtre avec au menu soupe haricots-couenne à l’ancienne, saumon bellevue, jambon braisé sauce au poivre et délice niçois, fromage, profiteroles au chocolat, apéritif, vin et café compris.



Adulte 20€, enfants moins de 12 ans 12€.

EN ATTENTE DU REPAS DÉFINITIF. CC PSP dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville