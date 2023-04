Soirée dansante « Des années 80 à nos jours » Salle des fêtes, 15 avril 2023, Saint-Cernin-de-l'Herm.

Le comité des fêtes vous invite à assister à une soirée dansante sur le thème « »des années 80 à nos jours » ».

Buffet froid à volonté : Tourin, crudités, charcuterie, rôti de porc et de bœuf, fromage, dessert, vin compris.

Rdv le samedi 15 avril dès 20h00 à la salle des fêtes de St Cernin de l’herm..

Salle des fêtes

Saint-Cernin-de-l’Herm 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee invites you to attend a dance party on the theme « »from the 80s to our days » ».

Cold buffet at will : Tourin, raw vegetables, cold cuts, roast pork and beef, cheese, dessert, wine included.

Rendezvous on Saturday, April 15 from 20:00 at the village hall of St Cernin de l’herm.

La comisión de fiestas le invita a asistir a una fiesta de baile sobre el tema « de los años 80 a nuestros días ».

Buffet frío a voluntad: Tourin, verduras crudas, embutidos, asado de cerdo y ternera, queso, postre, vino incluido.

Cita el sábado 15 de abril a partir de las 20.00 h en la sala de fiestas de St Cernin de l’herm.

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Tanzabend unter dem Motto « »von den 80er Jahren bis heute » » ein.

Kaltes Buffet nach Wunsch: Tourin, Rohkost, Wurstwaren, Schweine- und Rinderbraten, Käse, Dessert, Wein inklusive.

Treffpunkt am Samstag, den 15. April ab 20.00 Uhr im Festsaal von St Cernin de l’herm.

Mise à jour le 2023-04-05 par Périgord Noir Vallée Dordogne