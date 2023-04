Balade aux Lampions pour la Saint-Martin RDV devant le monument aux morts, 11 novembre 2023, Saint-Céré.

On recommence….

Pour les curieux qui souhaitent découvrir qui est Saint Martin venez partager un moment de lumière lors d’une marche aux lampions dans les rues de Creysse..

2023-11-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-11-11 16:30:00. EUR.

RDV devant le monument aux morts en bas du village

Saint-Céré 46600 Lot Occitanie



Let’s start again….

For those who wish to discover who Saint Martin is, come and share a moment of light during a lantern walk in the streets of Creysse.

Hagámoslo de nuevo….

Para aquellos que deseen descubrir quién es San Martín, vengan a compartir un momento de luz durante un paseo de farolillos por las calles de Creysse.

Wir fangen wieder an….

Für Neugierige, die wissen möchten, wer der Heilige Martin ist, gibt es einen Laternenumzug durch die Straßen von Creysse, bei dem die Lichter angehen.

