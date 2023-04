Fête de l’automne place de la République, 29 octobre 2023, Saint-Céré.

Le comité de jumelage Saint-Céré/Allersberg propose sa fête de l’automne, comme chaque année. Des stands d’activités de l’association seront présents, un vide-greniers/brocante, un groupe folklorique animeront la journée, et des jeux pour les enfants complèteront l’ambiance.

Restauration sur place..

2023-10-29 à 08:00:00 ; fin : 2023-10-29 19:00:00. EUR.

place de la République

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



The Saint-Céré/Allersberg twinning committee proposes its autumn festival, as every year. Stands of activities of the association will be present, a garage sale/brocante, a folk group will animate the day, and games for the children will complete the atmosphere

Catering on the spot.

El comité de hermanamiento Saint-Céré/Allersberg propone, como cada año, su fiesta de otoño. Los stands de actividades de la asociación estarán presentes, una venta de garaje/brocante, un grupo folclórico animará la jornada y los juegos para niños completarán el ambiente

Catering in situ.

Der Partnerschaftsausschuss Saint-Céré/Allersberg bietet wie jedes Jahr sein Herbstfest an. Es wird Stände mit Aktivitäten des Vereins geben, ein Flohmarkt/Trödelmarkt, eine Folkloregruppe wird den Tag beleben und Spiele für Kinder werden die Atmosphäre abrunden

Verpflegung vor Ort.

