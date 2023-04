Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Théâtre de l’Usine, 11 août 2023, Saint-Céré.

Découvrez les dessous de la reprise de cette adaptation de Carmen par Peter Brook qui tire la quintessence de l’histoire ensorcelante bohémienne

Avec Fiona Monbert directrice musicale de la Tragédie de Carmen, Florent Siaud, metteur en scène et l’équipe artsitique.

2023-08-11 à 11:30:00 ; fin : 2023-08-11 . .

Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Discover the behind-the-scenes of Peter Brook’s revival of this adaptation of Carmen, which brings out the quintessence of the bewitching Bohemian story

With Fiona Monbert, musical director of the Carmen Tragedy, Florent Siaud, director and the arts team

Descubra los entresijos de la reposición de Carmen de Peter Brook, que saca a relucir la quintaesencia de la hechizante historia bohemia

Con Fiona Monbert, directora musical de La Tragédie de Carmen, Florent Siaud, director y el equipo artístico

Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Wiederaufnahme dieser Carmen-Adaption von Peter Brook, die die Quintessenz der bezaubernden böhmischen Geschichte herausarbeitet

Mit Fiona Monbert, musikalische Leiterin der Carmen-Tragödie, Florent Siaud, Regisseur, und dem artsitique-Team

