Paris at night Symphonie de poche [ Festival de Saint-Céré ] Grande Salle, 8 août 2023, Saint-Céré.

Prévert & Kosma font leur cinéma

Il est question d’une amitié féconde entre deux génies des mots, du cinéma et de la chanson : Jacques Prévert et Joseph Kosma, avec pour toile de fond Paris, où s’incarne leur passion commune pour le grand écran.

Prévert écrit des poèmes, Kosma les met en musique. L’on sait moins que ces chansons étaient, pour la plupart, destinées au cinéma. La soprano Marie Perbost, applaudie sur les plus grandes scènes européennes, prête toute la richesse de sa voix à ce répertoire qui évoque la ville lumière, capitale romantique, foyer culturel effervescent de l’entre-guerre, mais qui reflète aussi les convictions politiques et humanistes de leurs auteurs.

2023-08-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-08 . 22 EUR.

Grande Salle Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Prévert & Kosma make their cinema

This is the story of a fruitful friendship between two geniuses of words, cinema and song: Jacques Prévert and Joseph Kosma, set against the backdrop of Paris, where their common passion for the silver screen is embodied.

Prévert wrote poems, Kosma put them to music. It is less known that these songs were, for the most part, intended for the cinema. The soprano Marie Perbost, applauded on the greatest European stages, lends the full richness of her voice to this repertoire which evokes the city of light, the romantic capital, the effervescent cultural center of the inter-war period, but which also reflects the political and humanist convictions of their authors

Prévert y Kosma hacen sus películas

Esta es la historia de una fructífera amistad entre dos genios de la palabra, el cine y la canción: Jacques Prévert y Joseph Kosma, con el telón de fondo de París, donde se plasma su pasión compartida por la gran pantalla.

Prévert escribía poemas, Kosma les ponía música. Es menos conocido que la mayoría de estas canciones estaban destinadas al cine. La soprano Marie Perbost, aplaudida en los más grandes escenarios europeos, presta toda la riqueza de su voz a este repertorio que evoca la ciudad de la luz, la capital romántica, el efervescente centro cultural del periodo de entreguerras, pero que también refleja las convicciones políticas y humanistas de sus autores

Prévert & Kosma machen ihr Kino

Es geht um eine fruchtbare Freundschaft zwischen zwei Genies der Worte, des Films und des Chansons: Jacques Prévert und Joseph Kosma, vor dem Hintergrund von Paris, wo ihre gemeinsame Leidenschaft für die große Leinwand verkörpert wird.

Prévert schrieb Gedichte, Kosma vertonte sie. Weniger bekannt ist, dass die meisten dieser Lieder für den Film bestimmt waren. Die Sopranistin Marie Perbost, die auf den größten Bühnen Europas gefeiert wurde, verleiht diesem Repertoire, das die Stadt des Lichts, die romantische Hauptstadt und den pulsierenden kulturellen Brennpunkt der Zwischenkriegszeit beschwört, ihren ganzen Stimmreichtum, spiegelt aber auch die politischen und humanistischen Überzeugungen ihrer Autoren wider

