Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Théâtre de l’Usine, 7 août 2023, Saint-Céré.

Avec l’Ensemble Sarbacanes, autour de son concert Ouverture pour la Chasse

Les musiciens de ce programme vous livrent les secrets de ces expérimentations et les combinaisons de timbres inédits.

2023-08-07 à 11:30:00 ; fin : 2023-08-07 12:30:00. EUR.

Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



With the Sarbacanes Ensemble, around its concert Ouverture pour la Chasse

The musicians in this program will reveal the secrets of these experiments and the combinations of unpublished timbres

Con el Ensemble Sarbacanes, en torno a su concierto Ouverture pour la Chasse

Los músicos de este programa desvelarán los secretos de sus experimentaciones y las combinaciones de nuevos timbres

Mit dem Ensemble Sarbacanes, rund um sein Konzert Ouverture pour la Chasse

Die Musiker dieses Programms verraten Ihnen die Geheimnisse dieser Experimente und die Kombinationen bisher unbekannter Klangfarben

