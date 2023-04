Artefacts, la main harmonique [ Festival de Saint-Céré ] Salle du Bistrot, 6 août 2023, Saint-Céré.

Spectacle vocal, l’ensemble la Main Harmonique, spécialiste du répertoire baroque et renaissance, aime à tisser des liens avec la musique d’aujourd’hui. Avec Artefacts, ils revisitent la chanson tout en questionnant notre époque.

Comme la plupart des créateur.trices, les artistes de la Main Harmonique s’interrogent sur notre devenir aprés la pandémie et l’évidence de la crise environnementale. Avec pour argument la musique et les mots, Artefacts nous invite à la réflexion sur les changements nécessaires et convoque artistes et compositeur.trices de différents horizons. C’est au travers de la chanson, sous de multiples formes et de mélodies, allant de Clément Janequin à des compositeurs comme Thomas Enhco ou Alexandros Markeas, que le spectacle prend sa dimension universelle. Les chanteur.euses sont délicatement accompagné.es d’une guitare baroque, d’un archiluth ou du colascione. Au cœur de l’épure des vois sublimes, Artefacts nous invite à retrouver confiance en un avenir plus fraternel..

2023-08-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-06 22:30:00. 18 EUR.

Salle du Bistrot Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



La Main Harmonique, a vocal ensemble specializing in Baroque and Renaissance repertoire, likes to weave links with today’s music. With Artefacts, they revisit song while questioning our times.

Like most creators, the artists of La Main Harmonique wonder about our future after the pandemic and the evidence of the environmental crisis. With music and words as arguments, Artefacts invites us to reflect on the necessary changes and invites artists and composers from different horizons. It is through song, in its many forms and melodies, from Clément Janequin to composers such as Thomas Enhco or Alexandros Markeas, that the show takes on its universal dimension. The singers are delicately accompanied by a baroque guitar, an archlute or the colascione. In the heart of the purity of the sublime voices, Artefacts invites us to find confidence in a more fraternal future.

A La Main Harmonique, conjunto vocal especializado en el repertorio barroco y renacentista, le gusta tejer vínculos con la música actual. Con Artefacts, revisitan el canto al tiempo que cuestionan nuestro tiempo.

Como la mayoría de los creadores, los artistas de La Main Harmonique se interrogan sobre nuestro futuro tras la pandemia y la evidencia de la crisis medioambiental. Utilizando la música y la palabra como argumentos, Artefacts nos invita a reflexionar sobre los cambios necesarios e invita a artistas y compositores de distintas procedencias. Es a través de la canción, en sus múltiples formas y melodías, desde Clément Janequin hasta compositores como Thomas Enhco o Alexandros Markeas, como el espectáculo adquiere su dimensión universal. Los cantantes están delicadamente acompañados por una guitarra barroca, un archilaúd o el colascione. En el corazón de la pureza de las voces sublimes, Artefacts nos invita a recobrar la confianza en un futuro más fraternal.

Das Ensemble La Main Harmonique, das sich auf das Barock- und Renaissance-Repertoire spezialisiert hat, knüpft gerne Verbindungen zur Musik von heute. Mit Artefacts beleben sie das Chanson und stellen gleichzeitig unsere Zeit in Frage.

Wie die meisten Schöpfer stellen auch die Künstler der Main Harmonique die Frage, was nach der Pandemie und der offensichtlichen Umweltkrise aus uns werden soll. Mit Musik und Worten als Argument lädt uns Artefacts dazu ein, über die notwendigen Veränderungen nachzudenken und ruft Künstler und Komponisten mit unterschiedlichen Hintergründen auf den Plan. Durch das Chanson in seinen vielfältigen Formen und Melodien, die von Clément Janequin bis zu Komponisten wie Thomas Enhco oder Alexandros Markeas reichen, erhält die Aufführung ihre universelle Dimension. Die Sängerinnen und Sänger werden sanft von einer Barockgitarre, einer Archiluthe oder dem Colascione begleitet. Artefacts lädt uns dazu ein, das Vertrauen in eine brüderlichere Zukunft wiederzuerlangen.

