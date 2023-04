Rendez-vous des Curieux [ Répétition Publique ] Festival de Saint-Céré Halle des Sports, 5 août 2023, Saint-Céré.

La Gran Partita

Les treize musicien.nes de l’ensemble à vent Sarbacanes ouvrent les portes de cette répétition pour vous faire découvrir la dimension orchestrale extraordinaire de cette sérénade de Mozart, jouée sur des instruments du XVIIIe.

2023-08-05 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-05 16:00:00. .

Halle des Sports

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



The Gran Partita

The thirteen musicians of the Sarbacanes wind ensemble open the doors of this rehearsal to let you discover the extraordinary orchestral dimension of this serenade by Mozart, played on 18th century instruments

La Gran Partita

Los trece músicos del conjunto de viento Sarbacanes le abren las puertas de este ensayo para hacerle descubrir la extraordinaria dimensión orquestal de esta serenata de Mozart, interpretada con instrumentos del siglo XVIII

Die Gran Partita

Die dreizehn Musiker des Bläserensembles Sarbacanes öffnen die Türen dieser Probe, um Ihnen die außergewöhnliche orchestrale Dimension dieser Serenade von Mozart zu zeigen, die auf Instrumenten des 18

