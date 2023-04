Rendez-vous des Curieux [ Répétition Publique ] Festival de Saint-Céré 18 Avenue du Docteur Roux, 3 août 2023, Saint-Céré.

Octuor à Cordes, le quatuor Hermès et ses ami.es vous invitent à découvrir « l’œuvre miraculeuse » de Mendelssohn, jouée sur des instruments d’époque.

2023-08-03 à 11:30:00 ; fin : 2023-08-03 12:30:00. EUR.

18 Avenue du Docteur Roux Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



String Quartet, the Hermes Quartet and its friends invite you to discover Mendelssohn’s « miraculous work », played on period instruments

Cuarteto de cuerda, el Cuarteto Hermes y sus amigos le invitan a descubrir la « obra milagrosa » de Mendelssohn, interpretada con instrumentos de época

Streichoktett, das Hermes-Quartett und seine Freunde laden Sie ein, Mendelssohns « Wunderwerk » auf historischen Instrumenten zu entdecken

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Vallée de la Dordogne