Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Théâtre de l’Usine, 1 août 2023, Saint-Céré.

Avec Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Yung-Hsin Chang et Yann Levionnois du Quatuor Hermès

Al(affiche dans deux programme conçus tout spécialement pour le festival. Venez rencontrer ces jeunes musicien.nes de talent qui se produisent aux quatre coins du Monde.

2023-08-01 à 11:30:00 ; fin : 2023-08-01 12:30:00. EUR.

Théâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



With Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Yung-Hsin Chang and Yann Levionnois of the Quatuor Hermès

Al(poster in two programs designed especially for the festival. Come and meet these talented young musicians who perform all over the world

Con Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Yung-Hsin Chang y Yann Levionnois del Quatuor Hermès

Al(affiche en dos programas diseñados especialmente para el festival. Venga a conocer a estos jóvenes músicos de talento que actúan en todo el mundo

Mit Omer Bouchez, Elise Liu, Lou Yung-Hsin Chang und Yann Levionnois vom Hermès-Quartett

Al(affiche) in zwei speziell für das Festival konzipierten Programmen. Treffen Sie diese talentierten jungen Musiker, die in der ganzen Welt auftreten

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Vallée de la Dordogne