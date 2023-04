Ciné-opéra en plein air [ Festival de Saint-Céré ] Les Indes galantes -Musique Jean-Philippe Rameau Place du Mercadial, 31 juillet 2023, Saint-Céré.

Rencontre de l’opéra baroque et des danses urbaines

Œuvre-phare du siècle des Lumières, les Indes galantes s’apparente à un éblouissant divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre, Turc, Inca, Persan, Sauvage… Après avoir signé un premier film explosif et très remarqué avec une « battle » de krump entre gang et corps de ballet, sur l’incontournable Danse du grand Calumet de la paix, Clément Cogitore et la chorégraphe Bintou Dembélé s’emparent cette fois de cette machine à enchanter pour la réinscrire dans un espace urbain et politique dont ils interrogent les frontières.

Coproduction Arte France, Telmondis, Mezzo avec le soutien CNC et Fondation Orange.

2023-07-31 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-31 . EUR.

Place du Mercadial

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Baroque opera meets urban dance

the Indes galantes, a key work of the Enlightenment, is a dazzling entertainment. But Rameau’s first opera-ballet also bears witness to the ambiguous way in which Europeans look at the Other, the Turk, the Inca, the Persian, the savage… After having signed an explosive and very noticed first film with a krump « battle » between gangs and ballet corps, on the inescapable Dance of the Great Peace Pipe, Clément Cogitore and the choreographer Bintou Dembélé seize this time this enchanting machine to reinscribe it in an urban and political space whose borders they question.

Coproduced by Arte France, Telmondis, Mezzo with the support of CNC and Orange Foundation

La ópera barroca se une a la danza urbana

les Indes galantes, obra cumbre de la Ilustración, es un espectáculo deslumbrante. Pero la primera ópera-ballet de Rameau también es testimonio de la ambigua mirada de los europeos hacia el Otro, el turco, el inca, el persa, el salvaje… Después de haber firmado una primera película explosiva y muy notoria con una « batalla » de krump entre bandas y cuerpos de ballet, sobre la ineludible Danza de la Gran Pipa de la Paz, Clément Cogitore y el coreógrafo Bintou Dembélé toman esta vez esta máquina de encantar para reinscribirla en un espacio urbano y político del que cuestionan las fronteras

Coproducido por Arte France, Telmondis, Mezzo con el apoyo del CNC y la Fundación Orange

Barockoper trifft auf urbane Tänze

les Indes galantes, das Hauptwerk der Aufklärung, ist ein schillerndes Unterhaltungsstück. Doch Rameaus erste Ballett-Oper zeugt auch von dem zwiespältigen Blick des Europäers auf die Anderen, die Türken, Inkas, Perser, Wilden… Nachdem Clément Cogitore und die Choreografin Bintou Dembélé einen explosiven und viel beachteten ersten Film mit einem Krump-« Battle » zwischen Gang und Ballettkorps zu dem unumgänglichen Tanz der großen Friedenspfeife gedreht haben, nehmen sich Clément Cogitore und die Choreografin Bintou Dembélé dieses Mal dieser Zaubermaschine an, um sie in einen urbanen und politischen Raum neu einzuschreiben, dessen Grenzen sie hinterfragen.

Koproduktion Arte France, Telmondis, Mezzo mit Unterstützung von CNC und Fondation Orange

