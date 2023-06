Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Saint-Céré, 9 juillet 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Art Rue édition 2023

Organiser un festival c’est… l’envie de créer un univers singulier l’espace de quelques journées, le désir de vous faire voyager grâce à la découverte d’artistes, et la conviction que convivialité et partage fondent toute démarche artistique heureuse.

Nous désirons contribuer à l’attractivité et à la vitalité de notre ville, à dynamiser notre

territoire rural. Une ville en ébullition, faite de liberté d’expression, d’imaginaire et de

découverte le temps d’un week-end. Cette année, nous créons deux lieux de convivialité. En journée, le 1er sera sur la place de l’église où se dérouleront les ateliers. Nous allons laisser des traces dans la ville, en créant

ensemble, une œuvre d’art Street Art. En soirée, le 2ème sera dans la cour du Lycée Jean Lurçat, cœur névralgique du Festival, transformée pour l’occasion. Une bulle d’oxygène à vivre ensemble, pour réaffirmer que l’espace public est un lieu de rencontre, de partage et d’expression.

Soyez libres et joyeux! Bon festival ! Fanny Aguado et l’équipe du Festival.

2023-07-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 02:00:00. 12 EUR.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Art Rue edition 2023

Organizing a festival is… the desire to create a singular universe over the space of a few days, the desire to take you on a journey through the discovery of artists, and the conviction that conviviality and sharing are the foundations of any successful artistic approach.

We want to contribute to the attractiveness and vitality of our town, and energize our rural

rural area. A town in turmoil, made up of freedom of expression, imagination and

a weekend of discovery. This year, we’re creating two convivial venues. During the day, the 1st will be on the church square, where the workshops will take place. We’re going to leave our mark on the town, by creating

in the evening, the 2nd will be in the courtyard of the Lycée Jean Lurçat, the nerve center of the Festival, transformed for the occasion. A bubble of oxygen to experience together, to reaffirm that public space is a place for meeting, sharing and expression.

Be free and happy! Enjoy the festival! Fanny Aguado and the Festival team

Art Rue 2023

Organizar un festival es… la voluntad de crear un universo único en el espacio de unos días, el deseo de hacerle viajar a través del descubrimiento de artistas, y la convicción de que la convivencia y el compartir son la base de cualquier planteamiento artístico de éxito.

Queremos contribuir al atractivo y a la vitalidad de nuestra ciudad, y revitalizar nuestra zona rural

zona rural. Un pueblo en ebullición, lleno de libertad de expresión, imaginación y descubrimiento durante un fin de semana

un fin de semana de descubrimientos. Este año, crearemos dos lugares de convivencia. Durante el día, el primero estará en la plaza de la iglesia, donde tendrán lugar los talleres. Vamos a dejar nuestra huella en la ciudad creando una obra de arte

por la tarde, el segundo será en el patio del Liceo Jean Lurçat, centro neurálgico del Festival, transformado para la ocasión. Una burbuja de oxígeno para disfrutar juntos, para reafirmar que el espacio público es un lugar para encontrarse, compartir y expresarse.

¡Sé libre y feliz! ¡Disfruta del Festival! Fanny Aguado y el equipo del Festival

Art Rue Ausgabe 2023

Ein Festival zu organisieren bedeutet … die Lust, für einige Tage ein einzigartiges Universum zu schaffen, den Wunsch, Sie durch die Entdeckung von Künstlern auf eine Reise zu schicken, und die Überzeugung, dass Geselligkeit und Austausch die Grundlage jedes glücklichen künstlerischen Ansatzes sind.

Wir möchten zur Attraktivität und Vitalität unserer Stadt und zur Belebung unseres ländlichen Raums beitragen

ländlichen Gebiet zu unterstützen. Eine Stadt in Aufruhr, in der die Freiheit des Ausdrucks, der Fantasie und der Entdeckungen herrscht

entdeckungen an einem Wochenende. In diesem Jahr schaffen wir zwei Orte der Geselligkeit. Tagsüber wird sich der erste auf dem Kirchplatz befinden, wo die Workshops stattfinden werden. Wir werden Spuren in der Stadt hinterlassen, indem wir ?

am Abend wird der zweite Ort im Hof des Lycée Jean Lurçat sein, dem Nervenzentrum des Festivals, der für diesen Anlass umgestaltet wird. Eine Sauerstoffblase, die Sie gemeinsam erleben können, um zu bekräftigen, dass der öffentliche Raum ein Ort der Begegnung, des Teilens und des Ausdrucks ist.

Seien Sie frei und fröhlich! Wir wünschen Ihnen ein schönes Festival! Fanny Aguado und das Festival-Team

