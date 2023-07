L’Epicerie Culturelle « Arsène Lupunk » Saint-Céré, 6 juillet 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Un concert déjanté! par la compagnie La Roulotte Ruche

Arsène Lupunk c’est une fiesta jubilatoire pour tous et toutes, inconditionnels et néophytes à grands coups de guitares, saxophones, trompette, ukulélé, contrepoubelle, banjo, cajon et bien plus encore !.

2023-07-06 10:00:00 fin : 2023-07-06 19:00:00. EUR.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



A crazy concert! by the La Roulotte Ruche company

Arsène Lupunk is a jubilant fiesta for fans and neophytes alike, featuring guitars, saxophones, trumpet, ukulele, counterpoubelle, banjo, cajon and much more!

Un concierto loco! de la compañía La Roulotte Ruche

Arsène Lupunk es una fiesta de júbilo para todos, aficionados y neófitos, con guitarras, saxofones, trompeta, ukelele, contrapoubelle, banjo, cajón ¡y mucho más!

Ein verrücktes Konzert! von der Kompanie La Roulotte Ruche

Arsène Lupunk ist eine jubelnde Fiesta für alle, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, mit Gitarren, Saxophonen, Trompete, Ukulele, Kontrapoubelle, Banjo, Cajon und vielem mehr!

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Vallée de la Dordogne