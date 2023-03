Itinérances, par un collectif de 9 artistes d’itinéraires-art contemporain Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré

Itinérances, par un collectif de 9 artistes d’itinéraires-art contemporain, 26 mai 2023, Saint-Céré . Itinérances, par un collectif de 9 artistes d’itinéraires-art contemporain EUR Maison des Consuls Saint-Céré Lot

2023-05-26 10:00:00 – 2023-06-14 12:00:00 Saint-Céré

Lot . EUR Itinérances, chemins tracés ou cachés , perdus dans la couleur, retrouvés dans le trait, creusés dans la forme, parfois effacé dans le doute; routes solitaires et réunies enfin pour partager, rire et s’offrir. ©christianviguie

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Maison des Consuls Saint-Céré Lot Ville Saint-Céré Departement Lot Tarif EUR Lieu Ville Saint-Céré

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere /

Itinérances, par un collectif de 9 artistes d’itinéraires-art contemporain 2023-05-26 was last modified: by Itinérances, par un collectif de 9 artistes d’itinéraires-art contemporain Saint-Céré 26 mai 2023 Lot Maison des Consuls Saint-Céré Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot