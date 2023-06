Exposition photos dans la ville Saint-Céré, 9 juin 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Mise en lumière par deux photographes du territoire de la diversité de la faune et de la flore locales

En extérieur sur les places du centre-ville. Tout public. Gratuit..

2023-06-09 à ; fin : 2023-09-30 . EUR.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Two local photographers highlight the diversity of local flora and fauna

Outdoors in downtown squares. Open to all. Free admission.

Dos fotógrafos locales destacan la diversidad de la flora y la fauna locales

Al aire libre en las plazas del centro de la ciudad. Abierto al público. Entrada gratuita.

Hervorhebung der Vielfalt der lokalen Fauna und Flora durch zwei Fotografen aus der Region

Im Freien auf den Plätzen des Stadtzentrums. Für jedes Publikum zugänglich. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée de la Dordogne