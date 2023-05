Conférence : « Une paroisse en vicomte: Gagnac » Auditorium de Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Conférence : « Une paroisse en vicomte: Gagnac » Auditorium de Saint-Céré, 27 mai 2023, Saint-Céré. Par Robert Larue. Entrée libre.

Auditorium de Saint-Céré Avenue Pierre et André Delbos

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



By Robert Larue. Free admission A cargo de Robert Larue. Entrada gratuita Von Robert Larue. Freier Eintritt Mise à jour le 2023-05-12 par OT Vallée de la Dordogne

