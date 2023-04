Inauguration Eglise des Récollets Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré

Inauguration Eglise des Récollets, 7 mai 2023, Saint-Céré . Saint-Céré ,Lot , Inauguration Eglise des Récollets Quai des Récollets Saint-Céré Lot

2023-05-07 16:00:00 16:00:00 – 2023-05-07 Saint-Céré

Lot . Visite commentée de l’église des Récollets ©eglisedesrecollets

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Quai des Récollets Saint-Céré Lot Ville Saint-Céré Departement Lot Tarif Lieu Ville Saint-Céré

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere /

Inauguration Eglise des Récollets 2023-05-07 was last modified: by Inauguration Eglise des Récollets Saint-Céré 7 mai 2023 Lot Quai des Récollets Saint-Céré Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot