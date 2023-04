Création d’un Orchestre Végétal made in FabLab Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré

Création d'un Orchestre Végétal made in FabLab, 26 avril 2023, Saint-Céré
4 Avenue Charles Bourseul Saint-Céré Lot

2023-04-26 14:30:00

Lot . EUR Atelier de création 7- 8ans Venez créer un instrument de musique insolite avec le Makey Makey

Tout public ©FabLab

