Journée européennes des métiers d’art – Atelier d’ébénisterie- restaurateur meubles marquetés

2023-04-01 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-02 18:00:00 18:00:00

Compagnon du tour de France, Christophe a installé son atelier dans les batiments de la ferme familliale. Après son tour de France , il a ouvert son atelier, spécialisé dans la marqueterie et les meubles plaqués. Il a eu l’occasion de passer deux semaines à New York pour restaurer des meubles chez un client et a restauré les boiseries du magasin Cartier de Londres. Nombre de ses clients sont des particuliers. Passionné de la perfection, il vous expliquera les différentes étapes de la restauration.

+33 2 33 26 77 64 https://christopheromet.jimdofree.com/

