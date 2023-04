Course la Saint-Cassinoise Le bourg, 28 mai 2023, Saint-Cassien.

Courses nature.

La petite St-Cassinoise : 10 km.

La grande St-Cassinoise : 15 km.

Départ 9h de la mairie de Saint-Cassien des deux courses.

Un lot à chaque participant..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Le bourg Mairie

Saint-Cassien 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nature races.

The small St-Cassinoise : 10 km.

The big St-Cassinoise : 15 km.

Departure at 9 am from the town hall of Saint-Cassien for both races.

A prize for each participant.

Carreras por la naturaleza.

La petite St-Cassinoise: 10 km.

La grande St-Cassinoise: 15 km.

Salida a las 9.00 horas desde el ayuntamiento de Saint-Cassien para ambas carreras.

Un premio para cada participante.

Läufe in der Natur.

La petite St-Cassinoise: 10 km.

La grande St-Cassinoise: 15 km.

Start 9 Uhr am Rathaus von Saint-Cassien der beiden Rennen.

Ein Preis für jeden Teilnehmer.

Mise à jour le 2023-04-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides