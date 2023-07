Hameau médiéval de Saint-Caprazy – Journées Européennes du Patrimoine Saint-Caprazy Saint-Félix-de-Sorgues, 12 juillet 2023, Saint-Félix-de-Sorgues.

Saint-Félix-de-Sorgues,Aveyron

St Caprazy, hameau médiéval, situé dans la vallée de la Sorgues sur la commune de St Félix de Sorgues a su garder son authenticité au fil des siècles..

Saint-Caprazy

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie



The medieval hamlet of St Caprazy is situated in the Sorgues valley in the municipality of St Félix de Sorgues and has managed to keep its authenticity over the centuries.

St Caprazy, aldea medieval situada en el valle de Sorgues, en la comuna de St Félix de Sorgues, ha conservado su autenticidad a lo largo de los siglos.

St Caprazy, ein mittelalterlicher Weiler im Tal der Sorgues in der Gemeinde St Félix de Sorgues, hat seine Authentizität über die Jahrhunderte hinweg bewahrt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN