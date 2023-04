Repas Le Bourg, 14 août 2023, Saint-Capraise-d'Eymet.

Un repas aura lieu sur la place du village ou à la salle de fête selon la météo. Programme à venir..

2023-08-14

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A meal will be held on the village square or at the festival hall depending on the weather. Program to come.

La comida se celebrará en la plaza del pueblo o en la sala de fiestas, según el tiempo que haga. Programa pendiente.

Je nach Wetterlage findet ein Essen auf dem Dorfplatz oder in der Festhalle statt. Programm wird noch bekannt gegeben.

