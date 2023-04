Concours de belote à la mêlée Salle des fêtes, 17 mai 2023, Saint-Capraise-d'Eymet.

Le comité des fêtes vous convie à son concours de belote à la mêlée, nombreux lots à gagner, bourriche… Lots pour tous !

Soupe offerte, buvette, vente de gâteaux..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

Salle des fêtes bourg

Saint-Capraise-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee invites you to its competition of belote in the scrum, many prizes to win, bourriche … Lots for all !

Soup offered, refreshment bar, sale of cakes.

La comisión de fiestas te invita a su concurso de belote, con muchos premios para ganar. Mucho para todos

Se ofrecerá sopa, barra de refrescos y venta de pasteles.

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Belote-Wettbewerb ein, bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Lose für alle!

Kostenlose Suppe, Getränkestand, Kuchenverkauf.

Mise à jour le 2023-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides