Saint-Caprais fête l’été Saint-Caprais-de-Bordeaux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Saint-Caprais fête l’été 2021-06-19 15:00:00 – 2021-06-19 22:00:00

Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde Saint-Caprais-de-Bordeaux

A vos agendas : Saint-Caprais fête l’arrivée de l’été… en musique au domaine de Loustallaut ! Des animations (jeux géants en bois, jeux de plein air, caravane de la mobilité), un atelier d’écriture, une braderie du livre, une représentation musicale et théâtrale par Musicaprais et Espaces & Loisirs et un concert du groupe Lost On Earth (style folk-rock).

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de service de restauration sur place.

+33 5 57 97 94 00

