Fête Nationale du 14 Juillet à St Caprais-de-Bordeaux Saint-Caprais-de-Bordeaux, 14 juillet 2023, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Saint-Caprais-de-Bordeaux,Gironde

Saint-Caprais de Bordeaux fête le 14 juillet et nous vous donnons rendez-vous pour partager un moment de convivialité entre jeux, concert et apéritif. Il y’en aura pour tout les gouts !

Le concours de pétanque / doublette pour les non licenciés (gratuit) sur Inscription auprès de la mairie (sur place, par téléphone, ou par mail)/

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques de la journée..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saint-Caprais de Bordeaux is celebrating July 14th, and we’re looking forward to seeing you there to share a moment of conviviality between games, concerts and aperitifs. There’s something for everyone!

The petanque competition / doublette for non-licensed players (free) on Registration with the town hall (on site, by telephone, or by e-mail)/

The program is subject to change depending on the day’s weather conditions.

Saint-Caprais de Burdeos celebra el 14 de julio, y le esperamos allí para compartir un momento de convivencia, con juegos, un concierto y un aperitivo. Habrá para todos los gustos

La competición de petanca / doblete para jugadores sin licencia (gratuita) previa inscripción en el ayuntamiento (in situ, por teléfono o por correo) /

El programa puede variar en función de las condiciones meteorológicas del día.

Saint-Caprais de Bordeaux feiert den 14. Juli und wir laden Sie zu einem geselligen Beisammensein mit Spielen, Konzerten und einem Aperitif ein. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Der Pétanque-Wettbewerb / Doublette für Nicht-Lizenzierte (kostenlos) kann bei der Gemeindeverwaltung angemeldet werden (vor Ort, telefonisch oder per E-Mail)/

Das Programm kann je nach Wetterbedingungen an diesem Tag geändert werden.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de l’Entre-deux-Mers