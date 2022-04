Salon du Bien-être à Saint-Cannat Saint-Cannat Saint-Cannat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon du Bien-être à Saint-Cannat Saint-Cannat, 30 avril 2022 10:00, Saint-Cannat. 30 avril et 1 mai Sur place 3 https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-bien-etre-a-saint-cannat-le-salon-du-bien-etre-et-de-la-medecine-douce/ Le Salon du Bien-être, de la Médecine Douce et du Développement Personnel à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence HISTOIRE ZEN, le salon du Bien-Etre, du Développement Personnel et des Médecines Douces à Saint-Cannat Le 30 avril et 1er mai 2022 à Saint-Cannat (Salle Aixagone au Village des Automates) 2000 m2 intérieur et extérieur, 90 exposants, 40 ateliers et conférences. 3€ l’entrée (pour les mineurs : entrée gratuite) L’entrée vous permettra de participer aux conférences et ateliers tout au long de la journée. Venez échanger avec les exposants, les thérapeutes et coachs. Vous découvrirez des thérapeutes en médecines douces, des coachs de vie. Profitez des massages proposés (massages bien-être, massages thérapeutiques…). Offrez-vous une séance d’astrologie, de numérologie ou une consultation avec un voyant. Une occasion également de gâter vos « mamans » à l’occasion de la fête des mères. Vous trouverez aussi : Des cosmétiques naturels, huiles essentielles, compléments alimentaires, savons naturels, lithothérapie, du thé bio, des tisanes, des livres, de l’artisanat, des aliments sans gluten (pain, macarons), des plantes médicinales, appareils anti-rides… Toutes les informations sur le Salon du Bien-être de Saint-Cannat ICI Saint-Cannat RN 7 13760 Saint-Cannat 13760 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône samedi 30 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 1er mai – 10h00 à 19h00

