Salon Bien-être à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence – Mai 2023 Saint-Cannat, 13 mai 2023 10:00, Saint-Cannat.

13 et 14 mai Sur place Entrée 3€ vous donnant accès à l’ensemble du salon, aux conférences et ateliers (gratuit pour les mineurs) https://the-place-to-be.fr/evenement/salon-du-bien-etre-a-saint-cannat/

Rendez-vous incontournable : le salon du bien-être, de la médecine douce et du développement personnel aura lieu les 13 et 14 mai 2023 à Saint-Cannat !

Salon du Bien-être, de la Medecine Douce et du Développement personnel le 13 et 14 mai 2023 à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence

Après le succès de la précédente édition du Salon Bien-être de Saint-Cannat et un engouement particulier pour les ateliers, conférences, artisans et praticiens du bien-être présents sur le salon, HistoireZen vous invite à cette nouvelle édition 2023 qu’on attend encore plus belle que l’année dernière !

Ce qui vous attend : plus de 100 praticiens, thérapeutes, artisans, professionnels du bien-être et de la santé au naturel. Des ateliers et conférences tout au long de ce week-end. Un salon qui se veut différent des autres, on vous propose une parenthèse bien-être à vivre avec nous.

4 univers :

Univers et espace Bien être : Santé au naturel, Minceur, Beauté, Spa, Massages, Développement personnel, Formation, Coaching, Relooking, Feng shui, Soins …

Univers et espace Médecine douce : Acupuncture, Ostéopathie, Hypnose, Reiki, Réflexologie, Sophrologie, Mémoires cellulaires, Yoga, Naturopathie, Médecine chinoise …

Univers Arts Divinatoires : Astrologie, Médiumnité, Cartomancie, Numérologie…

Univers Bio : Alimentation, Vêtements, Cosmétiques, Huiles essentielles, Savons naturels, Thé et tisanes, Aliments sans gluten, Traitement de l’eau …

Saint-Cannat RN 7 13760 Saint-Cannat 13760 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

samedi 13 mai – 10h00 à 20h00

dimanche 14 mai – 10h00 à 19h00