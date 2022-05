Festival de l’Incroyable à Saint-Cannat près de Marseille Saint-Cannat, 14 mai 2022 10:00, Saint-Cannat.

14 et 15 mai Sur place 9,50 € https://www.festival-incroyable.com/

200 spectacles et animations, 120 artistes, 1 Plateau TV présenté par Laurent PetitGuillaume, 1 Podium central présenté par Jérôme Anthony, 100 Exposants et bien plus encore…

Festival de l’Incroyable, un festival d’artistes près d’Aix-en-Provence

Il est de ces festivals qui sont incroyables et qu’on ne peut pas manquer. Nous avons le plaisir de vous présenter un événement unique en son genre qui vous fera vivre des moments intenses qui raviront les yeux des petits et régaleront les plus grands. Précieux par sa diversité et incomparable par sa créativité.

Le temps d’une journée ou du week-end, découvrez les spectacles et shows de performeurs, talents, sportifs de l’extrême, hypnotiseurs, magiciens, illusionnistes, artistes et recordman and woman en tout genre qui seront les acteurs de cette grande première. Ne ratez pas le concours « A la recherche d’incroyables talents » où vous pourrez assistez aux auditions d’un grand concours des talents qui se déroulera en direct avec un jury composé de 4 personnalités.

Pour cette édition, c’est Jérôme Anthony de l’émission Incroyable Talent et l’animateur Laurent PetitGuillaume qui animeront le Festival ainsi qu’un Plateau TV présenté en direct sur les réseaux sociaux avec des interviews de performeurs, d’artistes d’art, d’inventeurs, de sportifs de l’extrême…

Un Festival qui se veut interactif où le public peut se mesurer aux performeurs et sportifs.

Au programme du Festival de l’Incroyable :

200 spectacles et animations

120 artistes et performeurs

1 Plateau TV présenté par Laurent PetitGuillaume

1 Podium central présenté par Jérôme Anthony

100 Exposants

Un village Food Trucks

Une convention Tatouage

et bien plus encore…

Infos pratiques

En pré-vente : https://www.billetweb.fr/festival-de-lincroyable

Site web du Festival : https://www.festival-incroyable.com/

Tarifs sur place ou en ligne : gratuit jusqu’à 6 ans / billet de 7 à 17 ans : 9,50€ / billet à partir de 18 ans : 12,50€

Votre billet d’entrée vous donne accès à la totalité du Festival pour la journée entière.

Lieu de l’événement : Salle AIXAGONE au Village des Automates – Route nationale 7 – Le Plan d’Aigues – Chemin de la Diligence – 13760 Saint-Cannat

Samedi 14 mai et Dimanche 15 mai 2022 de 10h00 à 19h00

Parking gratuit sur place

Saint-Cannat RN 7 13760 Saint-Cannat 13760 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

samedi 14 mai – 10h00 à 19h00

dimanche 15 mai – 10h00 à 19h00